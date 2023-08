Neue Poststation in Göggingen

Foto: dhl

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post– und Paketservices gibt es ab sofort in Göggingen: Die Deutsche Post und DHL haben am Brunnenäcker 13 eine Poststation in Betrieb genommen.

Mittwoch, 23. August 2023

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer











Wie die Poststatio funktioniert und welche Leistungen sie bietet, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Der neu entwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er bietet nahezu alle Postdienstleistungen, die Kundinnen und Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. „Die Poststation ist ein Angebot an unsere Kundinnen und Kunden, postalische Leistungen auf für sie möglichst bequeme Weise an zusätzlichen Standorten zu nutzen“, sagt Martin Fichtner, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group. Auch Bürgermeister Danny Kuhl ist von dem Service begeistert: „Ich freue mich sehr, dass Göggingen eine Poststation bekommen hat. Der neue Automat erweitert das postalische Angebot unserer Gemeinde und zeigt auch, dass wir neuen Dingen gegenüber immer offen sind. Ich bin mir sicher, dass auch die Bürgerinnen und Bürger das neue Angebot gut annehmen werden.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



382 Aufrufe

163 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen