Bartholomäusmarkt bleibt ein Besuchermagnet

Foto: astavi

Der traditionsreiche und seit Jahrhunderten bestehende Bartholomäusmarkt hat wieder viele Besucherinnen und Besucher in die Ortsmitte von Bartholomä gelockt.

Dienstag, 29. August 2023

Jürgen Widmer

36 Sekunden Lesedauer



Beschicker aus nah und fern sowie auch heimische Aussteller bauten ihre Ständer im Marktbereich in der Beckengasse auf. An mehr als 45 Ständen waren am Montag wieder Sortimente und Waren für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel zu finden: von Hausmitteln und modischen Kleidern, Spielzeugen, Süßigkeiten, Socken, bunten Spielzeugen und robusten Gürteln, über verschiedene Stoffe und Hausgeräte, Süßigkeiten und Eis bis hin zu duftenden Würstchen, Gegrilltem und vielem mehr.





Wie es zu diesem historischen Markt kam, lesen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Nicht mal der Nieselregen hat den traditionsreichen Bartholomäusmarkt trüben können. Eltern mit ihren kleinen Kinder und Jugendliche in wetterfesten Kleidern, Omas und Opas mit bunten Regenschirmen – vor allem die Stammkunden reisten nach Bartholomä, um einzukaufen oder einfach Spaß beim Bummeln zu haben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



548 Aufrufe

146 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen