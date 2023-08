Alpaka-​Brote für einen guten Zweck

Bereits zum zweiten Mal öffnete die Familie Kaut in Horn im Rahmen der „Gläsernen Produktion“ ihren Alpakahof. Dabei kam ein vierstelliger Spendenbetrag für die gute Sache zusammen.

Dienstag, 08. August 2023

Sarah Fleischer

Mehr über die Aktion und wohin die Spende geht, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



In der letzten Maiwoche konnten Besucherinnen und Besucher drei Tage lang an einem vielfältigen Programm auf dem Alpakahof der Familie Kaut in Horn teilnehmen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.Durch das Benefiz-​Brotbacken und die Spenden aus den Workshops konnte die beachtliche Summe von 1.792,21 Euro erreicht werden.

