Jugendfeuerwehr Spraitbach feiert 40-​jähriges Bestehen

Foto: Jugendfeuerwehr Spraitbach

Für Bürgermeister Johannes Schurr ist das 40-​jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Spraitbach ein Grund zum Feiern. „Die Jugendfeuerwehr ist eine unglaublich wichtige Institution“, schreibt Schurr in seinem Grußwort für die Jubiläums-​Festschrift: „Die Jugendfeuerwehr ermöglicht es jungen Menschen, sich in ihrem Umfeld zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen“ Gefeiert wird am Samstag, 16. September.

Freitag, 15. September 2023

Franz Graser

35 Sekunden Lesedauer







Weitere Details finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Im Mittelpunkt des Festtags am Samstag, 16. September, steht der Wettbewerb um den Rolf-​Englerth-​Gedächtnispokal. 15 Teams aus dem Ostalbkreis messen sich in verschiedenen Aufgaben rund um Feuerwehrtechnik, Geschicklichkeit und Kooperation. Der im Jahr 2014 im Alter von 83 Jahren verstorbene Rolf Englerth war Kreisbrandmeister im Ostalbkreis, zwölf Jahre lang Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands (DFV) sowie langjähriger Vorsitzender des baden-​württembergischen Landesfeuerwehrverbands. Das Fest und der Wettbewerb finden in und um die Sport– und Kulturhalle Spraitbach statt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



208 Aufrufe

140 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen