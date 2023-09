Betrunkener BMW-​Fahrer flüchtet vor der Polizei, hatte dann aber in Lautern einen Unfall

Eigentlich wollte die Polizei von einem jungen BMW-​Fahrer zunächst gar nichts. Weil jener aber — in der Annahme, er werde jetzt kontrolliert — auf der B 29 bei Mögglingen die Flucht ergriff, machte er die Besatzung eines Streifenwagens erst auf sich aufmerksam. Weit kam der betrunkene Fahrer mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug allerdings nicht. Die Flucht endete in Lautern an mehreren Schildern und einem geparkten Kleinlaster.

Samstag, 16. September 2023

Gerold Bauer

59 Sekunden Lesedauer



Die Bericht des Polizeipräsidiums Aalen zu diesem Vorfall liest ein Stück weit die Passage in einem Fernsehkrimi: Am Samstag gegen 03:10 Uhr war ein Streifenwagen, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, auf der B 29 von Aalen in Richtung Mögglingen auf dem Weg zu einem Einsatz. Ein 28-​Jähriger, der mit einem BMW zufällig auch in diesem Bereich unterwegs war, nahm den Streifenwagen wahr, befürchtete offensichtlich, kontrolliert zu werden und beschleunigte sofort stark. Der Streifenwagen fuhr daher dem BMW hinterher, der innerhalb von Mögglingen kurzzeitig weit über 100 km/​h schnell fuhr und dann in Richtung Lautern abbog.

Der 28-​Jährige schaltete schließlich die Fahrzeugscheinwerfer aus und wollte in Lautern von der Rosensteinstraße nach links in die Heubacher Straße abbiegen. Da er dort zu schnell fuhr, kam er beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Bushaltestellenschild, eine Bekanntmachungstafel und stieß noch gegen einen geparkten Ford Transit.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Der 28-​Jährige stand unter Alkoholeinwirkung, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der BMW hatte keine gültige Zulassung.

