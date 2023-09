Elias Biechele bei „The Voice of Germany“

Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Mit einem Anruf geht für Elias Biechele ein Traum in Erfüllung: Der 17-​Jährige aus Schwäbisch Gmünd ist Kandidat bei „The Voice of Germany“. Am Sonntagabend steht er auf der ganz großen Fernsehbühne.

Freitag, 22. September 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 52 Sekunden Lesedauer



Als das Handy seines Trainers klingelt, schnürt Elias Biechele gerade seine Kickstiefel. Bald ist Anpfiff, die U19 spielt an diesen Samstag im Mai gegen Waldstetten. Es geht um was, die Elf der SG Bettringen will gewinnen. Dass es nicht leicht werden würde, ist klar. Biechele, Mannschaftskapitän, Position zentrales Mittelfeld, ist konzentriert. Wie immer. Dann gibt ihm sein Trainer das Handy. Der Anruf wirft ihn aus der Bahn, obwohl die Nachricht an sich überwältigend ist. Jemand am Telefon berichtet ihm, dass er dabei ist. Rund 300.000 Menschen haben sich beworben, nur ein Bruchteil schafft es auf die große Bühne bei „The Voice of Germany“. Für Elias Biechele wird in diesem Moment ein Traum wahr. Was dann passiert, ist genauso klar: Die nächsten 90 Minuten gehen schief.„Das war mein schlechtestes Spiel aller Zeiten“, erzählt der 17-​Jährige aus Schwäbisch Gmünd und rollt die Augen. So ein Anruf kurz vor dem Spiel, wenn man sich konzentrieren müsse, sei natürlich alles andere als überragend, für ein Unentschieden reicht’s es an jenem Tag dennoch. Wenn er heute an diesen Tag denkt, fällt ihm nur ein Wort dafür ein – „surreal“. Vor allem das, was danach für den jungen Gmünder beginnt. Reisen nach Berlin, Dreharbeiten, Interviews, auf Du und Du mit Stars, „man ist schon sehr busy“, doch was nimmt man nicht alles für sein große Leidenschaft in kauf? Das Singen liegt ihm im Blut, man muss es einfach so sagen, ihn bloß als Talent zu bezeichnen, wäre untertrieben. Wer ihn einmal live singen hört bei einem seiner Auftritte in und um Gmünd, weiß, dass man minutenlang Gänsehaut haben kann. Oft laufen Handykameras bei seinen Auftritten mit. Biecheles bester Freund schickt einen dieser Filmchen ans Fernsehen. Es klappt.E-​Mail um E-​Mail flattert in sein Postfach. Der Auswahlprozess vor der eigentlichen Show ist wenig glamourös, fast schon wie ein Assessment Center, nur haben hunderttausende Bewerberinnen und Bewerber eines gemeinsam: Sie können singen, und zwar richtig gut. Runde um Runde singt sich Elias Biechele nach vorne. Von alledem, von den Momenten der Entscheidung und den Wochen des Wartens auf die nächste Runde bekommen die Fans von „The Voice of Germany“ nichts mit. „In die Sendung schaffen es wirklich nur die, die richtig gut sind“, erzählt der Gmünder Gymnasiast. Es ist ja auch das Motto der Show und der Stars, die sich in der neuen Staffel für die besten Stimmen umdrehen: „It’s nothing but the Voice.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



642 Aufrufe

449 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen