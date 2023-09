In Heubach soll kein Obst einfach nur auf dem Boden verfaulen

Symbol-​Bild: gbr

Damit Obst nicht verfault und alle was von den süßen Früchten haben, beteiligt sich die Stadt Heubach an der bundesweiten Aktion „Gelbes Band“. Hierbei soll ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt werden. Und so manche Familie kann ordentlich Geld sparen, wenn die Vitamine gratis zur Verfügung stehen.

Dienstag, 26. September 2023

Gerold Bauer

Manchmal werden Früchte nicht geerntet, weil die Eigentümer das viele Obst nicht verwerten können oder verhindert sind – sei es urlaubs– oder krankheitsbedingt. Damit das Obst dann nicht verfault, bittet die Stadt Heubach alle, die nicht oder nur bedingt ernten können, ihre Bäume mit einem gelben Band markieren. Jeder der Lust hat auf frisches Obst, kann dann von diesen Bäumen die Früchte pflücken.

Ein respektvolles Miteinander wird vorausgesetzt. So ist immer aufzupassen, wenn ein Grundstück betreten wird. Es muss auch selbstverständlich sein, mit den Obstbäumen pfleglich umzugehen.

