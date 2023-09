Schauort Essingen: Mit der Stradivari in der Schlossscheune

Foto: hs

Das Ortsporträt widmet sich diesmal einem kulturellen Aspekt: Durch die Arbeit des Vereins „Kulturinitiative Schlossscheune Essingen“ ist das 350 Jahre alte Gebäude im Essinger Schlosspark zu einem Kulturtempel geworden, der auch überregional zu den Leuchttürmen zählt.

Sonntag, 03. September 2023

Franz Graser

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Vor rund 15 Jahren fiel der Gemeinde Essingen die Aufgabe zu, die etwa 350 Jahre alte Schlossscheune zu renovieren. Dabei stellte sich die Frage, wie der Bau genutzt werden könne, erinnert sich Dr. Manfred Krull, Gründungsmitglied des Vereins „Kulturinitiative Schloss-​Scheune Essingen.“ Es fiel auf, dass die Gemeinde damals nur eine Spielstätte für kulturelle Veranstaltungen besaß, und zwar die Remshalle – eigentlich eine Sporthalle. Für die Restaurierung der Scheune wurden in den Jahren zwischen 2008 und 2010 etwa zwei Millionen Euro aufgewendet. Wie aber konnte ein kulturelles Programm aussehen, das diesen historischen Bau mit Leben füllte?





Die Frage „Was machen wir?“ stand daher bei den ersten Sitzungen der Kulturinitiative im Vordergrund. Das Raumkonzept stand schnell fest: Ein Saal mit etwa 200 Sitzplätzen und einer mobilen Bühne. Die Vereinsmitglieder strebten danach, ein kulturelles Programm mit einer eigenen Note auf diese Bühne zu bringen. Seit dem ersten Programm in der Spielzeit 2010/​11 sind auf der Essinger Bühne regionale wie auch internationale Künstler zuhause. Das Gebäude wird mit Musik, Kleinkunst sowie mit Ausstellungen bespielt.





Was dies mit einer historischen Violine des berühmten italienischen Geigenbauers Stradivari zu tun hat, warum Bürgermeister Wolfgang Hofer jedes Jahr mit dem Gemeinderat und den Bürgern eine Radtour durch die Gemeinde unternimmt und was es alles an Geheimnisvollem und Sagenhaftem in der Gemeinde gibt, das verrät die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.





Die Rems-​Zeitung ist auch im Online-​Direktkauf bei iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



368 Aufrufe

270 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen