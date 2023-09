Degenfeld: Skihütte als Knotenpunkt des Wintersports eingeweiht

Bei hochsommerlichen Temperaturen von knapp 40 Grad in der Sonne wurde am Samstagnachmittag die neue Skihütte des Schneeschuhvereins in Degenfeld offiziell eingeweiht.

Samstag, 09. September 2023

Der Neubau wurde zwischen März und Mai dieses Jahres in beeindruckenden 2500 Arbeitsstunden von mehr als 45 Vereinsmitgliedern errichtet.

Die neue Einrichtung bietet eine Küche, Schulungsräume, WC-​Anlagen und einen eigenen Raum für die Bergwacht. Für den Pistenbully, der 2022 angeschafft wurde, wurde extra eine Garage gebaut.

Die feierliche Einweihung begann um 17 Uhr und wurde von Margit Schonter, der Ersten Vorsitzenden des Schneeschuhvereins, durchgeführt. In ihrer Rede bedankte sie sich bei allen Mitgliedern und Helfern, die dieses ambitionierte Projekt ermöglicht haben.

Im Anschluss daran hob der Erste Bürgermeister Christian Baron die Bedeutung des Bauvorhabens für die gesamte Gemeinde hervor.





Der Anbau an das alte Gebäude soll als zentraler Knotenpunkt für Wintersportbegeisterte in der Region dienen.

