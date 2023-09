Schutzengel der Bundeswehr üben bei Degenfeld

Foto: hs

Seit Freitag findet in und rund um Degenfeld ein intensives Übungswochenende von MHD-​Rettungshundestaffel, DRK-​Bergwacht, Feuerwehr und DLRG zusammen mit den Rettungsfliegern der SAR-​Basis Niederstetten statt.

Samstag, 09. September 2023

Benjamin Richter

49 Sekunden Lesedauer



Die Luftwaffe betreibt an drei Standorten in Deutschland Stützpunkte für ihren SAR-​Dienst. Die Buchstaben bedeuten Search and Rescue, Suche und Rettung. Die Stationen sind rund um die Uhr besetzt. Der SAR-​Einsatz dient vor allem dem schnellen Auffinden von verunglückten Luftfahrzeugen.

Doch sind die allesamt mit Rettungswinden ausgestatteten Hubschrauber auch Schutz– und Rettungsengel in verschiedensten Notlagen. So waren die SAR-​Helis aus Niederstetten zeitnah auch bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz, um rund 200 von den Fluten eingeschlossene Menschen von Dächern und Bäumen zu retten.





Wieso es wichtig ist, Such– und Rettungshunde an einen schnellen Lufttransport zu gewöhnen, und warum sich die Degenfelder Skisprunganlage besonders gut für die gemeinsame Übung eignet, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch digital im iKiosk.

Rund 100 Retterinnen und Retter aus verschiedenen Hilfsorganisationen und dazu zahlreiche vierbeinige Helfer lernen bei einem intensiven Training mit Unterstützung der Bundeswehr die sichere Zusammenarbeit mit Rettungshubschraubern, vor allem das sogenannte Auf– und Abwinschen mit Hilfe einer Seilwinde eines solchen SAR-​Helis der Bundeswehr.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



54 Aufrufe

196 Wörter

11 Minuten Online



Beitrag teilen