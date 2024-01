Hallenbad Heubach: Neueröffnung nach Sanierung

Nach umfangreicher Sanierung öffnete das Heubacher Hallenbad wieder seine Türen für Besucher. Die Schwimmhalle kommt energetisch modern und mit rutschhemmenden Fliesen daher.

Samstag, 13. Januar 2024

Sarah Fleischer

Kleine und große Badegäste können seit gestern die Neuheiten im Hallenbad bewundern.





Was sich verändert hat und wie die Öffnungszeiten nun aussehen, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



In neuem Glanz erscheint das Heubacher Hallenbad. Die Bademeister laden in die sanierten Räumlichkeiten ein. Sie helfen im Eingangsbereich die richtige Umkleidekabinen zu finden, da diese nun getauscht worden sind. Denn in der Vergangenheit hatte es immer mehr weibliche als männliche Badegäste gegeben.Insgesamt sorgen drei Bademeister, Bernd Müller und Heiko Stütz sowie Daniel Hägele, nicht nur für Ordnung im Hallenbad, sondern vor allem auch für die entsprechende Sicherheit im Wasser.

