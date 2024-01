Degenfeld: Chronik und Ortsbegehung zu „750 Jahre plus“

Auch die kleinsten Ortschaften sind Echokammer der großen Weltgeschichte. Da macht Degenfeld keine Ausnahme. Sara Kübler sichtet und sammelt die Hinweise zur Geschichte Degenfelds in einer neuen Ortschronik, die im Juni erscheinen soll. Pünktlich zu den Feierlichkeiten zu „750 Jahre plus“.

Aber aufgeschoben ist nicht ausgehoben, also feiern sie dieses Jahr das Jubiläum „750plus“. Wobei ohnehin fraglich ist, wie alt Degenfeld wirklich ist. Für die 26-​jährige Sara Kübler, die Lehramt für Geschichte und Geografie studiert hat, ist die Arbeit an der Chronik in vielerlei Hinsicht eine besondere Herausforderung.





Die Chronik wird am Samstag im Rahmen einer Ortsbegehung vorgestellt. Wann die stattfindet und was die Arbeit an der Chronik so herausfordernd macht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Auch die eigentlich geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten im kleinen, traditionsreichen Degenfeld, litten unter den großen Weltvorgängen. Denn eigentlich wollten die Degenfelder bereits 2020 ihre erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1270 feiern. Doch dann zitterte die Welt vor Corona und auch die Degenfelder mussten ihre Feiern absagen.

