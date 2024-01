Der „Stier von Gmünd“ sorgte im „Weißen Ochsen“ überregional für Schlagzeilen

Fotos: Sammlung Bareis (historisch), gbr (aktuelles Bild)

Das Gasthaus „Weißer Ochsen“ in Gmünd ist längst kein öffentliches Lokal mehr, aber in den Köpfen der Gmünderinnen und Gmünder aufgrund so mancher Veranstaltung immer noch präsent. Einmal war das Wirtshaus sogar Schauplatz eines Ereignisses, das es bis ins Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ schaffte.