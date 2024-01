Hallenbad Heubach ab Dienstag wieder offen

Am Dienstag öffnet das Hallenbad Heubach erstmals seit Juni 2022 und nach umfangreicher Sanierung wieder seine Türen für Besucher. Die Schwimmhalle kommt energetisch modern und mit blütenweißen Fliesen daher – Vorsicht ist jedoch beim Betreten der Umkleiden geboten.

Montag, 08. Januar 2024

Auf der langen Liste der Neuerungen, die im Rahmen der näherungsweisen Komplettsanierung erfolgt sind, stehen überdies rutschhemmende Fliesen in der Halle und den Duschen, drei neue Startblöcke, acht Massagedüsen und ein Farbenspiel aus bunten Lämpchen im Becken sowie der Tausch von Damen– und Herrenumkleide.

„Es besteht durchaus die Gefahr, dass die Badegäste am Anfang die falsche Umkleide betreten“, warnt Müller, dass die frühere Herren– nun zur Damenumkleide umdeklariert worden sei und umgekehrt. „Unter unseren Gästen hatten wir zuletzt mehr Frauen als Männer“, nennt der Betriebsleiter die Begründung, der man mit dem Tausch habe Rechnung tragen wollen.





Warum die Wiedereröffnung in den vergangenen Monaten mehrmals verschoben wurde und wieso der Betriebsleiter des Hallenbads den Heubachern eine bemerkenswerte Bade– und Schwimmkultur bescheinigt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe ist auch digital erhältlich, im iKiosk.

„Wie neu“ präsentiert sich das Heubacher Hallenbad dem Eintretenden. Eineinhalb Jahre der Schließzeit zwecks Sanierung gehen am heutigen Dienstag zu Ende. Bereits am Montag gewährte die Stadtverwaltung der Rems-​Zeitung einen Einblick in die „verjüngte“ Schwimmhalle, deren Beckenboden im wahrsten Sinne des Wortes „geliftet“ wurde.Betriebsleiter Bernd Müller erklärt den Vorgang: „Weil wir hier auf eine bodenebene Ablaufrinne umgestellt haben, war es erforderlich, auch den Boden um 20 bis 25 Zentimeter anzuheben.“ Zuvor hatte sich die Rinne unter dem Rand in der Wand des Beckens befunden, was jedoch als nicht mehr zeitgemäß galt. Die neue Lösung steigert zudem die Hygiene. Das Becken ist wie gehabt im vorderen Bereich 1,35 Meter und im hinteren 3,05 Meter tief.

