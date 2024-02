Lars Ruth mit „Der Seher“ in Heubach

Am 3. März kommt Lars Ruth, „Seher“und Mentalist, nach Heubach. Karten für die Veranstaltung von KulturMixTour Heubach in der Silberwarenfabrik gibt es ab sofort zu kaufen.

Mittwoch, 21. Februar 2024

Sarah Fleischer

Feinfühlig und empathisch nimmt Lars Ruth, Ensemble-​Mitglied der Show „Die Magier“, das Publikum mit auf eine Reise in die Welt des Übersinnlichen.





Ein Seher ist ein vermeintlich übersinnlich begabter Mensch, der denen, die daran glauben, die Zukunft vorhersagen oder die Gedanken seiner Mitmenschen lesen kann. Auch Lars Ruth präsentiert sich so, allerdings als einer, der es gut mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern meint.

