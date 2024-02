Sportkreis Ostalb: Zwei Sportkreisgalas in Neresheim

Foto: fabro

In der Härtsfeld-​Sportarena in Neresheim werden im Rahmen der Heimattage Baden-​Württemberg am Samstag, 6. April, zwei Sportkreisgalas des Sportkreises Ostalb stattfinden. Mit dabei sein werden unter anderem zwei Gruppen des TV Wetzgau.

Donnerstag, 22. Februar 2024

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



Mit dabei sein werden die Akrobatik-​Showgruppe „Dance and Gymnastics“ des TSV Lorch, die Rhythmischen Sportgymnastinnen des TV Wetzgau und die Kunstturner des TV Wetzgau.





Welche Gruppen sonst noch am 6. April in Neresheim auftreten werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 22. Februar.



„So etwas hat das Härtsfeld noch nicht erlebt“, sind sich Thomas Häfele, Sina Neumuth und Manfred Pawlita einig. Der Neresheimer Bürgermeister, die Geschäftsführerin der Heimattage und der Vorsitzende des Sportkreises Ostalb sprechen von einem absoluten sportlichen Highlight im Heimattage-​Kalender. Am Samstag, 6. April, finden in der Härtsfeld-​Sportarena um 15 Uhr und um 19.30 Uhr mit jeweils 15 teilnehmenden Gruppen zwei identische Sportgalas des Sportkreises Ostalb statt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



343 Aufrufe

143 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen