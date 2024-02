Darts: 100 Starter werden erwartet — ein Mega-​Event für alle

Foto: DCOTT

Bereits zum vierten Mal finden die Gmünder Dartmeisterschaften in Göggingen statt, wie immer ausgerichtet vom DC Over the Tops. Hobbyspieler Jens Brodzinski möchte diesmal die Gruppenphase überstehen und ins Viertelfinale einziehen.

Samstag, 24. Februar 2024

Thomas Ringhofer

Am Freitag, 2. März, öffnen sich ab 11 Uhr die Türen der Gemeindehalle in Göggingen, wenn sich wieder rund 100 Darterinnen und Darter aus dem Altkreis Gmünd versammeln, um den begehrten Titel, Gmünder Dartmeister oder Gmünder Dartmeisterin, zu ergattern.





Dass diese Darts-​Großveranstaltungen stets ein Event für alle Interessierten sind, das haben zuletzt die Ostalb-​Meisterschaften, die „icotek Darts Open“, bewiesen, das zweite Großevent des DC Over the Tops. Ob Vereinsspieler oder nicht, jeder hat hier genügend Spiele, die er dank des Gruppenmodus-​Systems bestreiten darf – und jeder hat dadurch auch seine Chancen. Jens Brodzinski spielt nicht im Verein, hatte sich aber mit starken Leistungen bis ins Finale vorgespielt. Hier musste er sich lediglich Christian „Elvis“ Hiermeyer geschlagen geben, der sowohl für das Aalener Krügle als auch für den DC Underdogs in Göggingen in der Meisterschaft startet.





„Mein Ziel war es, die Gruppenphase zu überstehen. Ich war schon vorher bei Turnieren des DC Over the Tops. Die sind wunderbar organisiert und es macht einfach Spaß, da mitwirken zu können“, lobt Brodzinski den Verein aus Göggingen.





Warum der Hobbyspieler so optimistisch ist, welche Wettbewerbe noch ausgeworfen werden und wie man sich anmelden kann, das lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Samstag.



