Bezirkspokalfinale der Frauen: Mögglingen gegen Kirchheim

Foto: Stoppany

Die Regionenliga-​Fußballerinnen des FC Stern Mögglingen bestreiten am Donnerstag, 13.30 Uhr, in Neuler das Finale um den Bezirkspokal gegen den Ligakonkurrenten SV Eintracht Kirchheim.

Mittwoch, 08. Mai 2024

Alex Vogt

55 Sekunden Lesedauer



In der Liga haben die Mögglingerinnen am Sonntag das Derby gegen den TSV Ruppertshofen mit 2:1 gewonnen und stehen auf Rang fünf. Die Eintracht spielte bei der SG Ebnat/​Waldhausen 2:2 und ist Tabellenvorletzter. Auracher geht davon aus, „dass Kirchheim mit der vollen Kapelle nach Neuler reisen wird. Aber auch wir werden vollzählig sein“, sagt er und freut sich auf die Unterstützung der Stern-​Fans, die das Mögglinger Team im Bus nach Neuler begleiten werden.





Mehr zum Bezirkspokalfinale der Frauen in Neuler lesen Sie im Bericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 8. Mai.



Bereits vor der Saison hat Patrick Auracher den Bezirkspokalsieg als Ziel ausgerufen. Daran hält der Trainer des FC Stern Mögglingen (graue Trikots) fest, auch wenn er am Donnerstag im Endspiel einen SV Eintracht Kirchheim in Bestbesetzung erwartet. Die Tabelle der Regionenliga III, in der diese beiden Kontrahenten beheimatet sind, hat für Auracher wenig Aussagekraft.Denn Verletzungen oder sonstige Ausfälle ließen sich kaum kompensieren. So hätte auch sein Team die halbe Saison über eine Feldspielerin ins Tor stellen müssen, unter anderem, weil Sarina Krieg bei nationalen und internationalen Meisterschaften im Gehörlosen-​Futsal für den GSV Karlsruhe unterwegs ist, gemeinsam mit der Mögglinger Torjägerin Nicole Ilzhöfer.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



204 Aufrufe

223 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen