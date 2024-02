Elfriede Schäufele verzaubert Spraitbach

Foto: dw

Elfriede Schäufele alias Wommy Wonder alias Michael Panzer sorgte beim Bürgerabend in Spraitbach für allerhand Gelächter. Es war der Abschluss eines gelungenen Abends, bei dem Bürgermeister Johannes Schurr auf die Zukunft der Gemeinde einging.

Dienstag, 27. Februar 2024

Thorsten Vaas

28 Sekunden Lesedauer



Perfekt geschminkt, mit Kittelschürze und Perlenkette sorgte die Kunstfigur Elfriede Schäufele für allerbeste Unterhaltung und ein gelöstes Lachen unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern in der Kulturhalle. Es war ein Abend zum Wohlfühlen, der als Dank an die aktive Spraitbacher Bevölkerung gedacht war, die mit ihrer Anwesenheit „Interesse an Spraitbach und der Arbeit des Gemeinderats zeigen“, so Bürgermeister Johannes Schurr und ging auf die Zukunft der Gemeinde ein.

