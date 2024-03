Schauort Waldhausen: Am Mittelpunkt des Remstals

Bei Lorch-​Waldhausen erreicht das Remstal seinen Mittelpunkt. Ausflügler, Wanderer und Naturliebhaber kennen und schätzen den Badesee bei Waldhausen, der zu allen Jahreszeiten zum Verweilen einlädt. Die Geschichte Waldhausens reicht übrigens zurück bis ins hohe Mittelalter.

Sonntag, 10. März 2024

Franz Graser

Interessant ist auch die Geschichte des Kiesabbaus zwischen Lorch-​Waldhausen und Schorndorf. Denn viele der heutigen Badeseen in der Gegend gehen auf die Kiesgewinnung zurück. Fast 100 Jahre lang dienten die damaligen Baggerseen der Kiesgewinnung. Ihren stürmischen Höhepunkt erlebten die Kieswerke im Remstal in den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg: Baumaterial war knapp, wurde jedoch nach dem Krieg in großen Mengen und über möglichst kurze Transportwege in den neuen Wohn– und Industrieansiedlungen auch im Raum Lorch und Schwäbisch Gmünd dringend benötigt.







Erstmals wird Waldhausen 1181 erwähnt, doch gab es gewiss schon früher eine Siedlung nahe der wichtigen Römer– und Handelsstraße, die die Reiterkastelle Aalen und Cannstatt verknüpfte. Die den Staufern nahestehenden Herren von Waldhausen hatten ihren Sitz auf einer Burg, die einst auf dem Elisabethenberg thronte. Sie verfiel leider zur Ruine. Es verblieb ein romantisches Gemäuer auf dem Bergsporn. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dort ein Kurhaus eingerichtet.

