Kirchengemeinde Hohenstadt muss weitere Belastungen stemmen

Foto: Fath

Mit dem Patriziusfest am Sonntag, 17. März, feiert die katholische Kirchengemeinde in Abtsgmünd-​Hohenstadt auch die abgeschlossene Renovierung der Wallfahrtskirche Maria Opferung. Doch unmittelbar nach Ende dieses Projekts steht die Sanierung des barocken Pfarrhauses an. Die Kosten hierfür werden auf 700.000 Euro geschätzt.

Montag, 11. März 2024

Franz Graser

29 Sekunden Lesedauer



Doch damit sei es für 2024 nicht genug, sagte Dr. Martin Häußermann, der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats. An den vier Ortseingängen stehen die historischen Spanischen Kreuze, die erneuert werden müssen. Dafür fallen weitere 12 000 Euro an. Maria Magdalena Adelmann, geborene von Rechberg, ließ die Kreuze 1644 zum Schutz gegen Blitzschlag und andere Gefahren aufstellen.





