Lauterns Ortsvorsteher-​Legende Bernhard Deininger wird heute 70

Foto: gbr

Bernhard Deininger vollendet heute sein siebtes Lebensjahrzehnt, aber von einem Rückzug ins Private kann nicht mal ansatzweise die Rede sein. Obwohl mittlerweile nicht mehr Mitglied in den kommunalen Gremien ist er so umtriebig wie man es von ihm gewohnt ist. „Sein“ Lautern noch schöner und noch lebenswerter zu machen bleibt seine Triebfeder.

Mittwoch, 13. März 2024

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer



Körperlich ist Bernhard Deininger alles andere als ein Riese, aber was die Leistungen für seinen Heimatort betrifft, ist der nun 70-​Jährige ein wirklich ganz Großer. So manches, was heute in Lautern als selbstverständlich gilt, gäbe es nicht ohne ihn. Die öffentliche Bühne betrat Bernhard Deininger schon als sehr junger Mann als einer der Gründer der Jugendinitiative Lautern. Mit den Jahren kamen für den Mann aus Lautern immer mehr Aufgaben dazu. Mittendrin statt nur dabei – dies gilt für Bernhard Deininger in allen Bereichen in Lautern.





Die RZ beleuchtet am 13. März zu seinem Geburtstag die vielfältigen Aktivitäten und die Persönlichkeit von Bernhard Deininger!



