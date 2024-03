Gemeinderat Heubach: Leerstandsmanagement, Schulverbund und Nachhaltigkeit

Unter dem Motto „Global denken – Lokal handeln“ will Bürgermeister Dr. Joy Almazung Heubach weiterentwickeln. Der Gemeinderat beschloss Maßnahmen, um die Geschäfte entlang der Hauptstraße zu erhalten und diskutierte eine Nachhaltigkeitsstrategie.

Donnerstag, 21. März 2024

Sarah Fleischer

Heubach will die Hauptstraße attraktiver gestalten und die vorhandenen Ladengeschäfte erhalten. Ebenfalls soll die Stadt in Zukunft in verschiedenen Belangen nachhaltiger werden — etwa beim Bauen. Dazu brauche es aber eine verbindliche Strategie, argumentierte Bürgermeister Dr. Joy Alemazung.





Wie sein Gemeinderat das aufnahm, wie Heubach die Hauptstraße erhalten will und welcher Punkt für Diskussionen sorgte, lesen Sie in der Freitags-​Ausgabe Ihrer Rems-​Zeitung.



Bei der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend, waren die Zuhörerplätze komplett besetzt. Die Möglichkeit Fragen zum Freibad zu stellen und die Tagesordnungspunkte „Entlang der Hauptstraße“, und „Schulverbund“ stießen auf großes Interesse bei den Bürgern.

