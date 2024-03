Heubacher Frühlingserwachen: Eine italienische Reise

Am Sonntag, 24. März, zieht beim verkaufsoffenen Sonntag in Heubach südländisches Lebensgefühl durch die Stadt. Das legendäre Frühlingserwachen führt dieses Jahr nach Bella Italia. Am Sonntag, 24. März, von 12 bis 17 Uhr öffnen die Heubacher Fachgeschäfte des Gewerbe– und Handelsvereins (GHV) ihre Türen. Am Samstag besteht die Möglichkeit zum Familieneinkauf bis 16 Uhr.

Samstag, 23. März 2024

Nach der tristen Pandemiephase möchte der GHV an diesem Wochenende die italienische Lebensfreude nach Heubach holen. Bürgermeister Dr. Joy Alemazung lädt in seinem Grußwort ein: “ Unter dem Motto „La DolceVita“ präsentieren die örtlichen Fachgeschäfte ein reichhaltiges Angebot mit italienischem Flair und verlockenden Angeboten. Der Marktplatz wird in eine lebendige Piazza verwandelt, wo Sie köstliche Antipasti und weitere Leckerbissen genießen können, begleitet von italienischer Musik und tolle Angebote für unsere jüngsten Besucher. Tauchen Sie ein in das süße Leben und lassen Sie sich von der mediterranen Atmosphäre verzaubern!“







Mehr zum Programm und den Angeboten finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



