Holz-​Herze für Rendezvous in Gmünd

Foto: privat

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche der Klösterleschule, der Jugendkunstschule und ukrainische Kinder haben auf dem Oberen Marktplatz in Gmünd Holz-​Herze kunterbunt bemalt. Die Gemeinschaftsaktion „Herzen für das Rendezvous in Schwäbisch Gmünd“ nimmt damit Fahrt auf.

Montag, 25. März 2024

Thorsten Vaas

25 Sekunden Lesedauer



Die bemalten Herzen werden im Stadtgebiet und in den umliegenden Teilorten aufgestellt, um an das zehnjährige Jubiläum der Landesgartenschau 2014 sowie auf das fünfjährige Jubiläum der Remstal Gartenschau zu erinnern – und sie machen aufmerksam auf die Veranstaltungsreihe „Rendezvous in Schwäbisch Gmünd“. „Ein Dank gilt der Stiftung Haus Lindenhof, die in kürzester Zeit insgesamt 1500 Holzrohlinge produzierte“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

