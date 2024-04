Gmünd: „Zukunftswald“ als Zeichen für Umweltschutz

Foto: Omas & Opas for Future Schwäbisch Gmünd

Mit bunt baumelnden Spruchbändern hat die Aktion „Zukunftswald“ der Omas & Opas for Future am Samstagnachmittag nach Veranstalterangaben rund 200 Besucher auf den Johannisplatz gelockt. Nach Grußworten von Dekan Robert Kloker und Pfarrer Jochen Leitner sang der internationale Frauenchor Coral Alegria Lieder aus Israel und Palästina.

Sonntag, 28. April 2024

Benjamin Richter

& Opas for Future, das es online unter Einige Organisationen waren mit Ständen vertreten, zwischendurch verblüffte Zauberer Rondini die Kinder. Ein Höhepunkt war das Umwelt-​Quiz mit den OmasOpas for Future, das es online unter zukun​ft​squiz​.de auch in einer ausführlichen Version für daheim oder unterwegs gibt.

„Wir sind in der NGO– und Future-​Bewegung quasi noch ein Start-​up“, erläuterte Mitstreiter Wolfram Betz zu den Beweggründen der Omas & Opas for Future: Mit dem Aktionstag habe man auf die Menschen in und um Schwäbisch Gmünd zugehen und sie an ihre Verantwortung gegenüber der Erde und zukünftigen Generationen erinnern wollen.





