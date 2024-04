Windkraft: Naturschützer gegen Pläne in Gmünd und Heubach

Der Gmünder Gemeinderat hat die Pläne, im Rechberger Buch Windräder zu bauen, mehrheitlich positiv aufgenommen. Laut Heubachs Bürgermeister Joy Alemazung sieht dies auch der Heubacher Gemeinderat so. Derweil bahnt sich Zoff mit Naturschutzverbänden an, weil diese die Planungen ablehnen.

Donnerstag, 11. April 2024

Jürgen Widmer

Dabei gebe es im Ostalbkreis genug Flächen, um die Ausbauziele zu erfüllen, sagen die Naturschützer.





Warum OB Richard Arnold die Windräder unbedingt will, und warum die Naturschützer dagegen sind, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



„Wir wussten immer, dass die Windräder nicht unumstritten sein würden, aber die Zeichen stehen gut.“ sagte Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold. Er warb im Rat für das Projekt, zusammen mit Heubach insgesamt acht Windräder im Rechberger Buch zu bauen. Die Fläche ist als eine der möglichen Vorrangsflächen für Windkraft vorgesehen. Heubach will zudem noch sechs Windräder am Utzenberg bauen, diese könnten ebenfalls dazu dienen, in Zukunft das Industriegebiet Aspen und damit auch den dort geplanten Elektrolyseur mit Strom versorgen.Bereits am Nachmittag hatten Naturschützer das Projekt hart kritisiert. Der Sprecher des Arbeitskreises Naturschutz Ostwürttemberg (ANO), Walter Beck, formuliert es zugespitzt: „Für den Klimaschutz im Rechberger Buch oder am Utzenberg zu bauen ist ungefähr so, als würde man seinen Dachstuhl verheizen, um es im Winter schön warm und trocken zu haben.“

