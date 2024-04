Thomas Stocker: Neuer Polizei-​Chef in Gmünd

Die Kriminalstatistik bewegt Deutschland. 2023 gab es deutlich mehr Gewalttaten als in den Jahren zuvor. In Schwäbisch Gmünd ging die Zahl der Gewaltkriminalität in der Öffentlichkeit jedoch leicht zurück, sagt der neue Chef des Gmünder Polizeireviers, Thomas Stocker.

Montag, 15. April 2024

Thorsten Vaas

Seit 1. März hat das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd einen neuen Leiter: Thomas Stocker. Er übernimmt den Posten von Markus Deuter, der bereits im vergangenen Jahr ans Polizeipräsidium nach Ulm gewechselt war. Für Stocker beginnt damit ein neuer Alltag: das Tagesgeschäft und die Führung von mehr als 100 Beamten und Beamtinnen, die im Raum Gmünd für Sicherheit sorgen. Gerade über die wird seit einigen Tagen sehr diskutiert.Jedes Mal, aber auch unterjährig schaut man auf Änderungen und Auffälligkeiten, das ist normal. Straftaten haben zugenommen, das stimmt, auch bei uns im Bereich Schwäbisch Gmünd. Sicherlich gibt es Trends aus der bundesweiten Kriminalstatistik, die hier durchschlagen. Richtig vergleichen kann man unsere Zahlen mit denen des Bundes nicht.

