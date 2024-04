Jörg Hofrichter: Neuer Rektor der Gemeinschaftsschule Esslingen

Referatsleiter Matthias Kaiser vom Regierungspräsidium (rechts) sowie die Amtsleiterin des Staatlichen Schulamts Nürtingen, Dr. Corina Schimitzek (links), überreichen Jörg Hofrichter die Ernennung zum Gemeinschaftsschulrektor. Foto: ssg

Der Chef des Staatlichen Schulamts Göppingen, Jörg Hofrichter, wird Rektor der Gemeinschaftsschule in Esslingen. Beinahe zehn Jahre lang prägte er die Arbeit der Behörde auch um Raum Gmünd. Sein Stellvertreter Christoph Straub übernimmt kommissarisch die Leitung.

Freitag, 19. April 2024

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



Nach fünfzehn Jahren Tätigkeit in Verwaltung und Schulaufsicht, davon fast zehn Jahren im Staatlichen Schulamt in Göppingen, zieht es Jörg Hofrichter als begeisterten Pädagogen in die Schulpraxis. „ Für mich war immer klar, dass ich irgendwann wieder in der Schulpraxis arbeiten und unmittelbar pädagogisch wirksam werden möchte“, stellt er aktuell fest.





Was Hofrichter und das Schulamt Göppingen in den vergangenen Jahren erreicht und bewältigt haben und auch welche Dinge sich Hofrichter als Rektor besonders freut, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Jörg Hofrichter ist im Gmüder Raum kein Unbekannter. Bei vielen schulischen Veranstaltungen, zum Beispiel die Einsetzung neuer Rektorinnen und Rektoren, war er persönlich vor Ort. Als Ansprechpartner für Anfragen der Medien gab er auch gerne und sehr ausführlich Auskunft zu aktuellen Bildungsfragen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



297 Aufrufe

163 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen