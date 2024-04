Solarpaket für Balkonkraftwerke steht

Symbol-​Foot: Pixabay/​Franz26

Der Weg für das Solarpaket ist geebnet. Die Erleichterungen könnten schon bald gelten. Auch für Balkonkraftwerke sind Vereinfachungen vorgesehen.

Freitag, 19. April 2024

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



Am 15. April haben die Ampelfraktionen bekannt gegeben, dass das Solarpaket beschlussreif sei. Es enthält zahlreiche Erleichterungen für den Ausbau von Photovoltaik. Es könnte in der kommenden Woche beschlossen werden, danach ist noch der Beschluss des Bundesrats nötig. Insider äußern sich zuversichtlich, dass das Solarpaket bald in Kraft treten kann. Das Solarpaket wurde auch schon als Programm für die Mitmachenergiewende bezeichnet, und in diesem Zuge sind einige Erleichterungen für Steckersolargeräte enthalten.











Einen Überblick über die Erleichterungen für Balkonkraftwerke finden Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.



