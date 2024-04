Blütenfest Himmelsgarten: Ein Hoch auf das Ehrenamt

Mit dem Blütenfest am Sonntag hat im Himmelsgarten Wetzgau die Saison begonnen. Viele Attribute sind mit dem Landschaftspark verwoben: farbenfroh, idyllisch, malerisch, zauberhaft. In diesem Jahr kommen weitere dazu. 2024 ist verschneit, nasskalt – und doch wunderschön. Die Ehrenamtlichen machen ihn zu etwas Besonderem.

Sonntag, 21. April 2024

Thorsten Vaas

Der April macht, wonach ihm ist. Beschwerde zwecklos. Und unnötig. Soll er doch machen, was er will. Im Himmelsgarten macht man‘s sich schön, egal, ob‘s nun nieselt, oder man fröstelt, allein beim Anblick kleiner Schneereste, die am Morgen noch da liegen. Man geht dann einfach zum Backhäusle, so einfach ist das. Da scheint es etwas wärmer zu sein, zumindest bekommt man was, damit es von innen wärmt. Es duftet schon herrlich aus dem Ofen nach Flammkuchen und Pizza. Runde Gedichte mit Käse und Tomatensoße, Schmand. „Ich hab den schönsten Job“, sagt Pizzabäckerin Claudia Grau vom Backhäusle-​Team, die den Schieber am Sonntagmittag schwingt. Ihr ist’s alles andere als kalt, Arbeit hat sie genug. Immer wieder bringen Kinder Pizzen, die sie nebenan belegt haben. Erst Geschmack zurechtlegen, dann darauf freuen, bis Grau und ihre Mitstreiterinnen das warme, kross gebackene Essen aus dem Ofen ziehen. Seit Freitag haben die Ehrenamtlichen vom Backhäusle-​Team alles für das Blütenfest und die hungrigen Besucher vorbereitet, Brot und Zopf gebacken, acht Kilogramm Mehl zu Teig geknetet, schon gegen 13 Uhr ist die Hälfte weg.

