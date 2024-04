Steffen König verlässt Stadtwerke Gmünd

Foto: tv

Steffen König wird neuer Leiter der Stadtwerke Herrenberg. Das teilt der Energieversorger auf seiner Homepage mit. König leitet gegenwärtig bei den Stadtwerken Schwäbisch Gmünd den Bereich Vertrieb, Marketing und Digitales.

Montag, 22. April 2024

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



Der Gemeinderat Herrenberg wählte Steffen König Mitte März als neuen Leiter der dortigen Stadtwerke. „Mit 10 Jahren Führungs– und Facherfahrung in der Energiewirtschaft sowie meinen Kenntnissen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Digitalisierung und Transformation möchte ich die Stadtwerke Herrenberg in eine nachhaltige Zukunft weiterentwickeln“, wird König auf der Homepage zitiert. Gegenwärtig ist er bei den Stadtwerken Schwäbisch Gmünd Bereichsleiter für Vertrieb, Marketing und Digitales, zuvor sei er mehrere Jahre bei E.ON Kampagnenmanager für Geschäftskunden-​Lösungen gewesen. König trete seine neue Position in Herrenberg am 1. Juli an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



308 Aufrufe

118 Wörter

50 Minuten Online



Beitrag teilen