So ebbes: Überspannt

Symbolfoto: Paulwip /​pix​e​lio​.de

Wie gefährlich Kreisliga-​Fußball ist, erlebte unser Kolumnist jüngst am eigenen Leib. Oder wollte er einem harten Einsteigen des Gegners zuvorkommen und foulte sich daher lieber selbst? Entscheiden Sie — nach der Lektüre des aktuellen „So ebbes“.

Dienstag, 23. April 2024

Benjamin Richter

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Veni, vidi, extraxi femur – ich kam, sah und zog mir eine Zerrung am Oberschenkel zu: Der jüngste Spieltag lief für den Kolumnisten und tüchtig-​tollpatschigen Freizeitfußballer alles andere als kaiserlich ab.





Kurzfristig für den Kader seiner Kreisliga-​Reserve-​Mannschaft nachnominiert, legte er beim Warmmachen offenbar nicht die gebotene Sorgfalt an den Tag. Nach der Einwechslung folgte die Strafe auf dem Fuß: Die Zahl seiner Ballkontakte ließ sich noch an einer Hand abzählen, als der Autor dieser Zeilen sein linkes Bein überambitioniert nach dem runden Leder ausstreckte, worauf ihm ein stechender Schmerz in die ischiocrurale, die rückseitige Oberschenkelmuskulatur fuhr.





Der nun ohne Fremdeinwirkung Humpelnde hatte Glück im Unglück, ist die Zahl der Wechsel in der genannten Spielklasse doch unbegrenzt. Seinen Neustart nach fast neun Jahren fußballerischer Abstinenz hatte er sich dann aber doch etwas anders vorgestellt. Kältespray statt Kurzpassspiel, jähes Ende statt Jokertor.





Zwar sollte der geschundene Muskel durch Schonung und Schmerzsalbe in wenigen Tage wiederhergestellt sein. Für den Moment jedoch hinkt der hier Schreibende schlimmer als mancher Vergleich, und nach längeren Märschen stellt sich schon mal die Frage: Veni quomodo? Unum crus salit? – Wie bin ich hierher gekommen? Auf einem Bein hüpfend?





