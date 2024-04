Endspurt bei der Stauferfries-​Montage in der Ledergasse

Foto: hs

Das komplett mit Spenden finanzierte Kunstwerk von Dr. Helmut Gruber-​Ballehr steht kurz vor der Fertigstellung. Es hängt an der südlichen Wand der Remsgalerie und zeigt den Einzug des letzten Staufers Konradin, der anno 1266 mit großem Gefolge die Stadt Gmünd besuchte.

Samstag, 27. April 2024

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Die Männer auf Arbeitsplattform in der Ledergasse haben sich diese Woche auch von der kleinen Eiszeit im April nicht abhalten lassen, am Monumentalrelief „Stauferfries“ zu arbeiten. Bis Ende der nächsten Woche sollen alle noch fehlenden Figuren angebracht werden. Zunächst ist nur eine Übergabe an die Stadt im kleinen Kreis terminiert.







Die RZ berichtet in der Samstag-​Ausgabe über die laufenden Arbeiten am Kunstwerk!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



243 Aufrufe

107 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen