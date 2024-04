Bike the Rock: Bike-​Fest mit 1200 Teilnehmenden

Fotos: Astavi

Gleich zwei Tage lang Sonnenschein am vergangenen Samstag und Sonntag. Das hat es beim Bike the Rock, dem Bikefestival unter dem Rosenstein in Heubach auf der Ostalb, schon lange nicht mehr gegeben.

Dienstag, 30. April 2024

Alex Vogt

Höhepunkt war neben den beiden Bundesliga-​Rennen der Elite, das mit Nina Benz bei den Frauen und David List bei den Männern zwei Deutsche vom Lexware Mountainbike Team gewonnen haben, der erfolgreiche Weltrekordversuch des Briten Charlie Rolls.





Mehr zu diesem Weltrekordversuch und dem Bike the Rock lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 30. April.



Umso mehr strahlten die Sonne und die Organisatoren des Bike the Rock um die Wette angesichts der Tausenden Zuschauer, die am vergangenen Wochenende spannende Wettkämpfe der rund 1200 teilnehmenden Athletinnen und Athleten von der U9 bis weit hinein in die Seniorenklassen erlebten.

