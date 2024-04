Handball: TSB Gmünd kehrt in die sichere Spur zurück

Durch einen 38:25 (19:11)- Kantersieg beendet der TSB Gmünd seine Mini-​Krise und macht einen großen Schritt hin zum Klassenerhalt in der Handball-​Oberliga. Die chancenlosen Gäste von der SG Heidelsheim/​Helmsheim werden mit ihren eigenen Waffen geschlagen.

Sonntag, 07. April 2024

Thomas Ringhofer

Die einen brüllten ihre unbändige Freude einfach hinaus, andere atmeten erst einmal ganz tief durch. „Es fühlt sich wie ein Befreiungsschlag an“, war der Gmünder Trainer Michael Stettner gleichermaßen erleichtert und stolz auf sein Team. Dieses feierte den dringend benötigten Sieg, nachdem aus den vorherigen drei Partien nur ein Punkt herausgesprungen und der TSB den Abstiegsrängen damit wieder bedrohlich nahe gekommen war. Zwei Wochen nach dem bitteren 32:32-Patzer beim Vorletzten TSV Deizisau war die vermisste Gier zurückgekehrt. Und zwar gerade rechtzeitig zum wegweisenden Duell mit dem Drittletzten, der nun mit einem Bein wieder zurück in der Badenliga steht.









Auf die eigene Abwehr hatten Stettners Mannen ihren Fokus gerichtet. Auszahlen sollte sich auch der überraschende Kniff, das „Abwehrmonster“ Andreas Maier offensiv zunächst als Linksaußen aufzubieten. „Dass ich ein Allrounder bin, ist ja bekannt“, grinste Maier, der so ohne langen Wechselweg vorne wie hinten helfen konnte. Dafür bekam Regisseur Tom Abt in der Abwehr mehr Pausen. „Wir wollten maximale Stabilität und so wenig Wechsel wie möglich“, begründete der Trainer, der das gefährliche Umschaltspiel der Gäste damit bändigen wollte.

