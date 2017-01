Sport | Montag, 23. Januar 2017 Montag, 23. Januar 2017

Der Schock und die Enttäuschung sind bei Kai Häfner groß

„Es fühlt sich schlecht an. Wir haben zu viele Fehlpässe gemacht. Am Ende nutzte Katar diese technischen Fehler aus. Hinzu kommt noch eine schwache Schiedsrichterleistung“, analysiert der Gmünder Rückraumspieler, Kai Häfner, das überraschende Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Achtelfinale bei der Handball-​Weltmeisterschaft.

Am Montagvormittag hatte Kai Häfner bereits wieder deutschen Boden unter seinen Füßen. Nach dem Rückflug von Paris nach Hamburg und während der Zugfahrt nach Hannover sprach die Rems-​Zeitung mit dem „Sportler des Jahres 2016 in Schwäbisch Gmünd“.

Herr Häfner, wie fällt die Analyse nach dem 20:21 gegen Katar im Achtelfinale der WM aus?

Wir sind geschockt und die Enttäuschung ist groß. Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt. Es fühlt sich schlecht an und ich begreife es noch immer nicht. Wir hatten zwar kein gutes Spiel gemacht, aber waren dennoch besser als Katar.

