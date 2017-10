Schwäbisch Gmünd | Samstag, 14. Oktober 2017 Samstag, 14. Oktober 2017

Weiterhin Kritik am Pflegezentrum-​Projekt des Schönblicks

Eine Nachbesprechung der Bürgerinformation bezüglich des geplanten Pflegezentrums der Schönblick eGmbH stand im Zentrum der Sitzung des Ortschaftsrats Rehnenhof-​Wetzgau. Erneut gab es kritische Töne und Fragen zu dem Projekt an der Willy-​Schenk-​Straße.

Ortsvorsteher Johannes Weiß bezeichnete die genannte Info-​Veranstaltung als richtig und wichtig. Man wisse jetzt, was der Schönblick vorhabe. Argumente dafür und dagegen seien durchaus legitim. Er habe im September aber eine Präsentation der Zeitschiene vermisst, weshalb er nun im Ortschaftsrat anhand einer Power-​Point-​Präsentation dem Gremium und den Zuschauern den geplanten zeitlichen Ablauf erklärte. Erst wenn alle Widersprüche negativ beschieden wurden und alle Gremien zugestimmt hätten könne ab Junigebaut werden. Was Mitglieder des Ortschaftsrats sowie Zuhörer, denen ein Rederecht eingeräumt wurde, zu sagen hatten, steht am. Oktober in der Rems-​Zeitung!