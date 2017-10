Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 15. Oktober 2017 Sonntag, 15. Oktober 2017

Kirchweihsonntag: Strahlendes und buntes Gmünd

Fotos: hs

Die Einkaufs– und Erlebnissstadt Schwäbisch Gmünd feiert ihren traditionellen Kirchweihsonntag, diesmal so bunt und strahlend wie noch nie.

25

Tausende sind zur Stunde (früher Sonntagnachmittag) in der Gmünder Innenstadt auf den Beinen. Die Gmünder Einzelhändler sowie der Krämermarkt locken mit vielfältigen Angeboten. Der goldene Oktober zeigt sich von seiner schönsten und strahlendsten Seite, aber auch die weltoffene, multikulturelle Stauferstadt. Denn die Gmünder Innenstadt ist am Kirchweihsonntag auch Schauplatz des Tages der Kulturen: RundVereine, Gruppen und Organisatione gestalten ein tolles Programm und verwöhnen auch kulinarisch. Ausführliche Berichte am Montag in der Rems-​Zeitung.