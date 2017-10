Schwäbisch Gmünd | Montag, 16. Oktober 2017 Montag, 16. Oktober 2017

Emma Nuding feiert 100 . Geburtstag

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Am 16 . Oktober 1917 wurde Emma Nuding in Schwäbisch Gmünd geboren. Ein ganzes Jahrhundert später feierte die muntere Jubilarin am Montag in Bettringen ihren einhundertsten Geburtstag. Dazu gratulierten auch OB Richard Arnold und Ortsvorsteherin Brigitte Weiß.

Die Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand, Familie und Bekannte wollten Glück– und Segenswünsche überbringen. Inmitten eines wahren Blumenmeeres saß das Geburtstagskind mit wachen Augen und strahlendem Lächeln und genoss den Trubel anlässlich seines Wiegenfestes. Der Glaube war ihr immer wichtig und mit einem Gedicht auf den Lippen konnte sie so auch harte Zeiten bewältigen. Die meisten Verse kennt sie noch aus ihrer Schulzeit und hat sie immer auswendig parat. Das Geheimnis eines so langen Lebens jedoch verrät sie nicht in Reimform, sondern kurz und knackig: „Sonne im Herzen!“