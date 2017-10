Sport | Montag, 16. Oktober 2017 Montag, 16. Oktober 2017

Saison-​Aus für Volleyballerin Lisa Denzinger

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die „Gmünder Einhörner“, also die Volleyballdamen der DJK Gmünd, müssen für den Rest der Regionalliga-​Saison auf ihre Außenangreiferin und Leistungsträgerin Lisa Denzinger verzichten.

„Ich habe mir das vordere Kreuzband gerissen, das Innenband und der Meniskus sind auch beschädigt. Ich werde nun einen OP-​Termin ausmachen und will zur neuen Saison dann wieder fit sein“, erklärte Lisa Denzinger.Nach der Landung bei einem Angriffsschlag ist Lisa einbeinig gelandet und „das Knie ist nach innen weg geknickt“, beschreibt Lisa Denzinger die unglückliche Situation. „Ich bin schon mehrere hundert Mal einbeinig gelandet und hatte noch nie eine so schwere Verletzung. Das ist jetzt sehr bitter, da ich mich auf diese Saison mit unserer tollen Mannschaft sehr gefreut habe. Nun werde ich eben als zweiter Co-​Trainer Hannes Bosch helfen und ich will dann in der nächsten Saison wieder spielen“, sagt Denzinger.DJK-​Coach Joachim Saam spricht von einem herben Schlag: „Wir müssen sehen, wie wir diesen Ausfall auf mehrere Schultern verteilen. Svenja Baur und Hannah Arnholdt sind die ersten Optionen, aber auch Pia Arnholdt und Céline Feichtinger werden uns helfen, um die Position im Außenangriff zu besetzen.“