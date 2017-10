Sport | Donnerstag, 19. Oktober 2017 Donnerstag, 19. Oktober 2017

Strafe von zehn Monaten zur Bewährung ausgesetzt

Das Schöffengericht Aalen unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Martin Reuff hat den ehemaligen Vorsitzenden des inzwischen insolventen Sozialvereins „Kinder von der Straße e.V.“, Jo Eller, wegen Untreue in 22 Fällen mit einem Gesamtschaden von 8605 Euro zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Jo Eller hat vonan für den Verein Fußballspiele organisiert und Spendengelder gesammelt. Ziel war es Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen zu helfen. Doch bereits in den Jahrenundsind von den Kassenprüfern Unregelmäßigkeiten in der Vereinskasse festgestellt worden.hat der Angeklagte in erheblichem Maße Barabhebungen vom Vereinskonto getätigt.In der Anklage war ihm daher Untreue inFällen vorgeworfen worden. Zwischen dem ersten Verhandlungstag am. Oktober und dem jetzigen Prozess sind Oberstaatsanwalt Peter Staudenmaier drei Schriftstücke vom Verteidiger des Angeklagten mit einem Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise zugegangen. Staudenmaier schlug dementsprechend vor, das Verfahren inFällen mit Barabhebungen von unterEuro einzustellen. Übrig bliebenFälle von Untreue. Er beantragte einen Strafbefehl mit einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten und einer Gesamtbewährungszeit von drei Jahren. Außerdem solle EllerEuro an eine gemeinnützige Organisation spenden. „Ich habe einen juristischen Fehler gemacht. Ich hätte die Abhebungen klar deklarieren müssen, dann wäre es nie zum diesen Verfahren gekommen. Ich kann aber in den Spiegel schauen, da es nie meine Absicht war, Geld zu veruntreuen. Daraus habe ich gelernt“, erklärt Jo Eller, dem zu Beginn des Verfahrens vor zweieinhalb JahrenEuro der Untreue vorgeworfen wurden. Mehr Hintergrundinfos gibt es am Freitag,. Oktober, in der RZ zum Nachlesen.