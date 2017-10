Schwäbisch Gmünd | Freitag, 20. Oktober 2017 Freitag, 20. Oktober 2017

Fünf Jahre ZWPH

Das Zentrum für Wissenstransfer an der Pädagogischen Hochschule (ZWPH) wurde vor fünf Jahren gegründet. Am Freitag fand deshalb ein Tag des Wissenstransfers mit einer Feierstunde statt, in deren Rahmen eine positive Zwischenbilanz gezogen wurde.

100

Das ZWPH zwei Bachelor-​Studiengänge (Integrative Lerntherapie und Betriebliche Bildung) sowie einen Master-​Studiengang (Lerntherapie) an. Außerdem werden vielfältige Seminare zur wissenschaftlichen Fort– und Weiterbildung in den Bereichen Betriebliche Bildung sowie Integrative Lerntherapie angeboten. Derzeit sind es rundStudierende. Mehr zum Tag des Wissenstransfers und zur Feierstunde lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.