Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 25. Oktober 2017 Mittwoch, 25. Oktober 2017

Mountainbiking ist Unterrichtsfach am LGH

Fahrradfahren als Unterrichtsfach – welcher Jugendliche wäre da nicht begeistert? Dieses Angebot macht das Landesgymnasium für Hochbegabte (LGH) seit Kurzem seinen Schülerinnen und Schülern.

Das Unterrichtsfach Mountainbiking gehört seit ein paar Wochen zu den sogenannten Addita der Schule. Addita sind Zusatzangebote, in deren Rahmen die Schülerinnen und Schüler ihre Begabungen und Fähigkeiten weiter ausbauen und neue Talente erproben können. In diesem Fall hat Sportlehrer Jan Schwamm einige seiner Schüler aus dem Running-​Team für das Thema Fahrrad begeistert, das sie nun in zwei Unterrichtsstunden pro Woche kennenlernen.