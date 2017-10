Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 29. Oktober 2017 Sonntag, 29. Oktober 2017

Bargauer Umgehung wird eingeweiht

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Heino Schütte

Dienstag und Mittwoch sind Feiertage in Deutschland. Für die Bargauer schließt sich gleich am Donnerstag ein weiterer Festtag an, wenn dort die Einweihung der Ortsumgehung begangen wird.

Jahre Planung und Kampf mit Höhen und Tiefen gingen voraus, ehe bei Bargau am. Julider erste Bagger auftauchte, um mit dem Bau der fast drei Kilometer langen Neubautrasse im Westen, Norden und Osten des verkehrsgeplagten Stadtteils zu beginnen. Für Ortsvorsteher Franz Rieg und die vielen Mitstreiter aus der Bürgerschaft wird das am kommenden Donnerstag,. November, umUhr ein Gefühl wie Weihnachten sei, wenn die Prominenz aus Stadt, Kreis und Land feierlich das Band für die neue Ortsumgehung im Zuge der Landesstraße zwischen Gmünd und Heubach durchschneiden wird. Welche Bedeutung das Projekt für die Bargauer hat, und was alles notwendig war, um das Ziel zu erreichen, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.