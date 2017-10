Sport | Sonntag, 29. Oktober 2017 Sonntag, 29. Oktober 2017

Nächster Kantersieg des TV Wetzgau

Den Kunstturnern des TV Wetzgau gelang am Samstag die nächste Demonstration ihrer Macht in der 2 . Bundesliga Nord: Gegen eine ersatzgeschwächte KTV Koblenz wusste der Tabellenführer beim überlegenen 82 : 13 -Kantersieg ohne große Mühe vollauf zu überzeugen – und das sogar ohne Sechskämpfer Helge Liebrich.

Aus beruflichen und verletzungsbedingten Gründen konnte die Kunstturnvereinigung Koblenz nur mit fünf Turnern in der Gmünder Großsporthalle antreten, wodurch sich schon vor der ersten Übung der folgende Klassenunterschied abzeichnete. „Bei uns mussten Turner einen Sechskampf bestreiten, die sonst nur an einem Gerät zum Einsatz kommen“, sagte Ralf Schall nach dem einseitigen Wettkampf. „Wir wollten aber jedes Duell bestreiten, weshalb auch einige Übungen dabei waren, die nicht zweitligawürdig waren“, so der KTV-​Trainer weiter.Doch selbst in Bestbesetzung wäre für die Koblenzer wohl kein Kraut gewachsen gewesen gegen die TVW-​Dominanz. Und das, obwohl die Gäste nach dem ersten Duell am Boden zwischen Frederick Knaus und Angelo Schall mitin Führung gehen konnten und sich Johannes App, der sich einige Wackler leistete, und Ivo Hoffmann danach die Punkte teilten. Mehr dazu in der RZ vom. Oktober.