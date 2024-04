Sirlord Conteh wechselt im Sommer zum FCH

Der Fußball-​Bundesligist 1. FC Heidenheim kann einen weiteren Neuzugang für die Saison 2024/​25 vermelden. Sirlord Conteh wird ab dem kommenden Sommer das FCH-​Trikot tragen.

Der 27-​Jährige wechselt nach dem Saisonende vom Zweitligisten SC Paderborn an die Brenz. Der Offensivspieler erhält beim FCH einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. „Sirlord Conteh ist ein sehr interessanter Spieler, der insbesondere durch seine außergewöhnliche Schnelligkeit besticht“, sagt Robert Strauß. „Wir sind davon überzeugt, dass er durch seine Spielweise eine Bereicherung für uns sein wird“, fügt der FCH-​Bereichsleiter Sport hinzu.



„Ich blicke meinem Wechsel nach Heidenheim mit voller Vorfreude entgegen. In der vergangenen Zweitliga-​Saison durfte ich mich bereits mit dem FCH messen und kenne aus gegnerischer Sicht das Gefühl, in der Voith-​Arena zu spielen. Ich bin gespannt auf die neue Challenge und werde mich mit meinen bislang gesammelten Erfahrungen in die Mannschaft einbringen“, so Sirlord Conteh nach der Vertragsunterzeichnung.



