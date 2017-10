Sport | Donnerstag, 05. Oktober 2017 Donnerstag, 05. Oktober 2017

Normannia trifft auf Calcio Echterdingen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Was schon in Ilshofen und zuletzt beim VfL Sindelfingen geklappt hat, soll nun auch vor heimischem Publikum gelingen: Gegen Calcio Leinfelden-​Echterdingen möchte der seit fünf Spielen ungeschlagene FC Normannia Gmünd seinen ersten Heimsieg perfekt machen. Anstoß ist am Samstag um 15 . 30 Uhr.

Knapp, aber nicht unverdient konnten sich die Normannen am vergangenen Samstag beim VfL Sindelfingen mitdurchsetzen. „Wir sind gut gestanden, haben nicht viel zugelassen und zum zweiten Mal in Folge zu null gespielt“, blickt Holger Traub auf den zweiten Saisonsieg im siebten Spiel zurück. „Mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir vorne ein Tor gemacht haben“, fügt der FCN-​Coach hinzu. Er sah viel Positives in Sindelfingen, wobei es dann doch noch einen Kritikpunkt gibt: „Wir haben es verpasst, dasnachzulegen. Das ist der einzige Punkt, den wir uns vorwerfen müssen. Dann hätten wir mit einem Zwei-​Tore-​Vorsprung etwas Ruhe reingekriegt.“ Dass seine Elf aber sowohl gegen Dorfmerkingen als auch in Sindelfingen kein Gegentor kassierte, stimmt ihn positiv und wertet er als einen Erfolg. „Denn das sind zwei Gegner gewesen, die in der Tabelle nicht unten stehen.“ Dorfmerkingen ist Zweiter, Sindelfingen rangiert auf Platz sieben.Mehr in der RZ am. Oktober.