Sport | Sonntag, 08. Oktober 2017 Sonntag, 08. Oktober 2017

Jiu Jitsu: Europa-​Seminar beim TSB in Gmünd

Großmeister aus mehreren Ländern Europas waren zu einem Seminar nach Gmünd gekommen, um den über 200 Teilnehmern die hohe Schule der Selbstverteidigung zu vermitteln.

Beim Europa-​Lehrgang in Gmünd konzentrierten sich die Dozenten auf die Grundidee des Jiu Jitsu: Mit möglichst wenig Kraftaufwand sehr viel bewegen und auf diese Weise auf körperlich überlegene Angreifer unterwerfen.Einmal mehr zeigte sich, wie gut es die Jiu-​Jitsu-​Abteilung des TSB Gmünd (Dojo Yawara) mit ihrem Abteilungsleiter Helmut Schauaus (. Dan) schafft, auch sehr große Veranstaltungen perfekt auf die Beine zu stellen. Dies gilt auch für die Abschlussparty am Abend, bei der unter anderem Otto Müller aus Iggingen für Stimmung sorgte. Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!