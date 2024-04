Johannes Großkopf: Doppelsieg in Winterbach

Der Bettringer Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen hat innerhalb von zwei Stunden gleich zwei Rennen beim Remstal-​Lauf in Winterbach dominiert.

In einer blendenden Verfassung präsentierte sich Johannes Großkopf vom Sparda-​Team Rechberghausen beim 30. Remstal-​Lauf in Winterbach. Zuerst hatte er das Zehn-​Kilometer-​Rennen mit 100 Konkurrenten dominiert. Eineinhalb Stunden später ließ er das Starterfeld auf der Fünf-​Kilometer-​Distanz ebenfalls deutlich hinter sich.

Großkopf finishte über zehn Kilometer in 32:41 Minuten, feierte seinen sechsten Sieg und verbesserte seine Winterbacher Rekordzeit um 52 Sekunden. Janosch Kowalczyk vom VfL Winterbach folgte in 34:53 Minuten. Auf Platz drei lief der Gmünder Felix Scheurle (37:51), der seit Saisonbeginn das Sparda-​Team-​Trikot trägt. Er siegte in der Altersklasse M40.





Mehr zu diesem Großkopf-​Doppelsieg und dem 30. Remstal-​Lauf lesen Sie im Bericht von Rolf Bayha in der Rems-​Zeitung vom 24. April.







